El Festival In-Edit de Barcelona cierra con 36.443 asistentes y un 85% de ocupación

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival In-Edit de Barcelona, que se ha celebrado del 23 de octubre al 2 de noviembre, ha cerrado con un total de 36.443 asistentes, 40 sesiones agotadas y un 85% de ocupación, informa este lunes en un comunicado.

El festival de cine documental musical ha acogido 116 proyecciones y ha programado 72 títulos sobre artistas como Depeche Mode, Fugazi, Jeff Buckley, Antonio Flores, Spinal Tap, Leiva, Carl Craig, Harley Flanagan y Víctor Nubla, entre otros.

El certamen ha premiado a 'La 42', de José María Cabral, como mejor largometraje documental internacional, a 'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina, como mejor largometraje documental nacional, y 'El canto de las mano', de María Valverde, ha obtenido la mención especial del jurado.

El premio al mejor cortometraje documental musical internacional ha sido para 'Lingua Eterna', de Arno Thöni, y el premio al mejor cortometraje documental musical nacional ha sido para 'Mariem', de Javier Corcuera.

El largometraje 'El canto de las manos', de María Valverde, y el cortometraje 'The making of Somni', de Pep Jorba, han ganado los premios del público de esta edición.

Desde el 17 de noviembre al 1 de diciembre, el festival celebra su edición online en CaixaForum+, con una selección de 16 documentales.