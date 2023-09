El Festival In-Edit de Barcelona empezará en octubre con un documental de la gira de C.Tangana

Imagen del documental 'Esta ambición desmedida', sobre la gira 'Sin Cantar ni Afinar' de C. Tangana - FESTIVAL IN EDIT

Programa más de 60 documentales, incluidos dos dirigidos por Martin Scorsese y Anton Corbijn



BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXI festival de cine documental musical In-Edit de Barcelona se inaugurará con el documental 'Esta ambición desmedida' sobre la gira de C. Tangana (que el grupo tituló 'Sin cantar ni afinar'), y programará más de 60 documentales hasta el 5 de noviembre en los cines Aribau.

Dedicará documentales a músicos y grupos de distintos géneros, desde Cyndi Lauper y The Zombies hasta The Birthday Party de Nick Cave, en una edición de concluirá con 'Little Richard: I am Everything' de Lisa Cortes, informa en un comunicado este jueves.

Destaca un documental de Anton Corbijn dedicado al grupo de artistas diseñadores de portadas de discos Hipgnosis y otro de Martin Scorsese sobre David Johansen de los New York Dolls.

También incluye documentales dedicados al baterista de jazz Max Roach; al fundador de Pink Floyd Syd Barrett; a grupos como Pavement y Redd Kross; a pioneros electrónicos como Pauline Oliveros y Morton Subotnick y al movimiento Elephant 6.

CONCIERTOS EN DIRECTO

Se proyectarán documentales sobre Pete Doherty de The Libertines; sobre el guitarrista Rafael Riqueni y sobre la formación de cuerda Quartet Gerhard, y todos ellos ofrecerán conciertos en directo en la sala de cine tras el pase de sus respectivos documentales.

Completan el programa documentales dedicados a voces como la de la estadounidense Karen Carpenter y la del cantante de Uganda Bobi Wine, así como a los músicos brasileños Elis Regina y Tom Jobim y al productor de hip hop J Dilla, entre otras propuestas.

En el apartado de músicos de España se proyectarán documentales sobre Enrique Morente, Eric Jiménez de Los Planetas, la Companyia Elèctrica Dharma, las cantaoras Fernanda y Bernarda de Utrera, Manolo Kabezabolo, La Singla y Sexy Sadie, y habrá una sección especial sobre la Barcelona de los años 90.

La plataforma de streaming de la Fundación La Caixa, CaixaForum+, será la sede online del festival y ofrecerá gratuitamente del 27 de noviembre al 11 de diciembre una selección de los documentales de esta edición.