El Festival In-Edit programa más de 50 documentales musicales y recupera la presencialidad

Tendrá documentales sobre Sparks, Idles, Jane Birkin y Sisa

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival In-Edit de cine documental musical de Barcelona, que se celebrará del 28 de octubre al 7 de noviembre, contará con más de 50 documentales en una edición que volverá a recuperar la presencialidad en los cines Aribau, después de que la edición anterior se celebrara en línea a causa de la pandemia.

En rueda de prensa, el coordinador de programación del festival, Toni Querol, que toma el relevo de Luis Hidalgo tras ser el director artístico durante los últimos 17 años, ha dicho: "Volvemos para ver, con el culo en una butaca de cine, cómo se fríe una trompeta", ha informado el festival en un comunicado.

En los 11 días del festival, se podrán ver documentales de todos los géneros musical, abriendo con 'American Rapstar', un análisis de la nueva generación de raperos norteamericanos.

La sección oficial contará con los documentales 'Crestone' sobre el colectivo de Souncloud Rappers; 'Fanny' sobre el primer grupo formado por chicas que lanzó un disco con una multinacional; 'I'm Wanita'; 'Lydia Lunch', 'Medium' sobre la pianista Margarita Fernández; 'Poly Styrene' y 'Other, Like me: the oral history of Coum & Throbbing Gristle'.

En la Sección Nacional, el In-Edit proyectará los documentales 'Algo salvaje. La historia de Bambino', 'Burrull: un buit que s'ha d'omplir', 'Desglaç', 'El cant de la Sibil·la', 'Nueve Sevillas', 'Paco Loco: viva el noise', 'Regreso al sótano', 'Trance' y 'L'home dibuixat. Una conversa amb Jaume Sisa'.

Fuera de competición destacan los documentales sobre a-ha, Idles, Dinosaur Jr, Moby, Sparks, Billie Holliday, Jane Birkin --a cargo de su hija Charlotte Gainsbourg-- Shane MacGowan, Héroes del Silencio, Tina Turner o Frank Zappa.

Además, el Festival Sónar presentará en el marco del In-Edit y con motivo de la celebración del SónarCCCB una selección de cuatro obras audiovisuales: una recopilación de una hora de las mejores actuaciones en el festival en sus 25 años y tres documentales de música electrónica.

La música electrónica también estará presente con una nueva sección en el certamen, patrocinada por Moritz, que rendirá un homenaje a uno de los estilos que ha definido a Barcelona en los últimos años.