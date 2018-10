El Festival In-Edit proyectará filmes sobre George Michael y The Rolling Stones en Barcelona

Publicado 17/07/2018 13:40:42 CET

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XVI Festival In-Edit de cine documental musical contará con películas sobre George Michael, The Rolling Stones y Ethiopiques, que podrán verse entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre en Barcelona, mientras que también se celebrará en Madrid entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.

En un comunicado este martes, la organización ha informado de que proyectará en la capital catalana 'George Michael: Freedom!' (2017), una película narrada y codirigida por el cantante hasta pocos días antes de su muerte, y que constituye "su honesto e íntimo testamento".

También podrá verse 'Cocksucker Blues' (1972), una película sobre The Rolling Stones que fue vetada por el propio grupo, y 'If I Leave Here Tomorrow: A Film About Lynyrd Skynyrd' (2018) que relata las andanzas de la banda de rock Lynyrd Skynyrd desde sus ensayos de sol a sol junto a un pantano infestado de aligátores en Florida (Estados Unidos) hasta llenar estadios.

'Here to be Heard: The Story of The Slits' (2017) ofrecerá una crónica de la trayectoria de The Slits, grupo originalmente integrado solo por chicas que libraron una doble batalla, la del punk y la del feminismo.

Mientras que 'Ethiopiques: Revolt Of The Soul' (2017) aportará un retrato de la generación de músicos que floreció en Etiopía a finales de los 60, seguida de títulos como 'Descent Into the Maelstrom: The Untold Story of Radio Birdman', 'The Go-Betweens: Right Here' y 'L7: Pretend We're Dead'.