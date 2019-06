El festival Jardins de Pedralbes empieza este miércoles con Carla Bruni

Publicado 05/06/2019 4:20:09 CET

Tendrá a Woody Allen, Mariah Carey, Kraftwerk, The Beach Boys y Roger Hodgson

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El VII Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona arrancará este miércoles con la actuación de Carla Bruni y su disco 'French Touch', y se prolongará hasta el 15 de julio con las actuaciones de Woody Allen, Mariah Carey, Kraftwerk, The Beach Boys y Roger Hodgson, entre otros.

Después de Bruni, el festival acogerá la Gala Ballet Étoiles de l'Ópera de París (Francia) con piezas como 'El lago de los cisnes', 'Tchaikovsky Pas de Deux', 'El Corsario' y 'El Quijote.

La diva Mariah Carey debutará en Barcelona el día 10 con el único concierto en España de la gira 'Caution World Tour', mientras que Diego 'El Cigala' conmemorará el 15 aniversario del lanzamiento de 'Lágrimas Negras'.

El cantante de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Joan Dausà llevará al escenario su 'Ara Som Gegants', y Los Planetas celebrarán el aniversario del lanzamiento de 'Una semana en el motor de un autobús'.

La noche del 15 de junio, la estrella indie Zahara pondrá de largo 'Astronauta', y el dueto Fuel Fandango desplegará la fusión de flamenco-cobla con música negra y ritmos de la electrónica de vanguardia.

ROLANDO VILLAZÓN

El tenor Rolando Villazón pasará por el festival el 17 de junio, y el cineasta norteamericano Woody Allen actuará en la capital catalana acompañado de la Eddy Daves New Orleans Jazz Band, en un viaje de jazz.

Izal presentará la gira 'Autoterapia', y los Gipsy Kings convertirán los jardines de Pedralbes en una fiesta el 21 de junio con su música que atraviesa generaciones.

Después, Ana Belén llevará al festival su nuevo trabajo 'Vida', y Christopher Cross desgranará los éxitos de su carrera que le han valido cinco premios Grammy.

Después de que en 2018 Gary Clark Jr se consolidara como uno de los guitarristas más importantes de blues del momento, llega al festival el 29 de junio con 'This land', mientras que 'Premiere. De Broadway a Hollywood' propone un viaje por las melodías de la memoria colectiva.

La ganadora de un Grammy Joss Stone presentará sus grandes éxitos en el marco del 'Total World Tour', antes de que la música celta de Carlos Núñez y la banda de foltk irlandesa The Chieftains lleguen al festival.

KRAFTWERK EN JULIO

La noche del 5 de julio habrá un doble concierto de Blas Cantó y Pedro Capó, y al día siguiente la obra de arte total de Kraftwerk llegará al festival.

Il Divo tomará el relevo con 'Timeless', y Gilberto Gil desgranará las notas de 'OK OK OK', antes de la llegada de Roger Hodgson y su música legendaria.

Enfilarán las últimas jornadas Juanes el 10 de julio, las canciones de siempre de The Beach Boys, y Laura Pergolizzi, más conocida como LP.