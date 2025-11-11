El festival L'Alternativa de Barcelona abrirá el jueves con 190 películas y 26 estrenos mundiales

Parte del equipo directivo y de programación de L'Alternativa. - L'ALTERNATIVA

El 32 Festival de Cine Independiente de Barcelona L'Alternativa abrirá este jueves con 'El Mensaje', de Iván Fund, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), dando comienzo a una programación que incluye 190 películas, entre las cuales 26 estrenos mundiales, 33 en España y 52 en Catalunya.

Las codirectoras del festival, Tess Renaudo y Cristina Riera, han detallado que, en total, se podrán ver 32 largometrajes, 122 cortos, 1 mediometraje, 30 microcortos y 5 piezas de cine expandido, informa el festival en un comunicado de este martes.

Del total de las producciones, cerca del 50% ha sido dirigido por mujeres: el 33% son ficción, el 62% no ficción y un 10,5% híbridos, y 12 son óperas primas.

Además, 42 son producciones catalanas, 19 de ellas en catalán y 54 filmes se podrán ver en versión original con subtítulos en catalán, 40 contarán con subtítulos en catalán para personas sordas, 3 con audiodescripción en catalán y 3 sesiones en lengua de signos.

PROGRAMACIÓN E INVITADOS

El festival tendrá como invitadas a las actrices Charlotte Rampling, Nadia Melliti y Eszter Tompa, así como a Pedro Pinho, Elena López Riera, Lois Patiño, Nastia Korkia, Sergio Oksman o Jen Debacuhe, entre más de 100 nombres que presentarán sus películas en el festival.

López Riera y Patiño protagonizarán los dos 'Satèl·lits' de la edición, y en las seiones paralelas se podrán ver obras de Hafsia Herzi, Jem Cohen, Yrsa Roca Fannberg y José Luis Guerín.

Se presentan 3 ciclos dedicados a cineastas "que han desafiado las estructuras de poder a través del cine": Lizzie Borden, René Vautier y Theo Anthony.

El festival cerrará el 23 de noviembre con la película 'Kontinental'25' de Radu Jude.