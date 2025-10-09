El Festival de Sitges acoge actividades de alumnado de Artes Plásticas, Escénicas, Diseño y FP

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya 2025, que se celebra entre esta jueves y el 19 de octubre, acoge diversas actividades y muestras a cargo de alumnado de Artes Plásticas y Diseño, Artes Escénicas y Formación Profesional de Catalunya bajo el paraguas del proyecto 'Fantastik Arts FP'.

El proyecto, organizado conjuntamente por las enseñanzas de artes plásticas, escénicas y formación profesional, dará la oportunidad a más de 200 alumnos de llevar a cabo un proyecto de "calidad profesional" en un entorno real durante los días que dura el festival de cine fantástico, informa la Conselleria de Educación y Formación Profesional en un comunicado este jueves.

Se trata de una experiencia inmersiva, con actuaciones y talleres de danzas, donde el alumnado de los diferentes ciclos y escuelas interactuará con los visitantes, con el objetivo de promover las prácticas en empresas y fomentar la futura inserción laboral de este alumnado.

Entre las diferentes actividades, se destaca 'Adivinamos tu futuro', un espacio inmersivo donde se leerá el futuro de los visitantes o 'Zombies que bailan', una exhibición de danzas urbanas.

Además, en la zona de 'merchandising' se podrán adquirir producciones artísticas, con finalidades benéficas, realizadas por alumnado de las escuelas de arte de Catalunya.