El Festival de Sitges premiará la trayectoria de los cineastas Edgar Wright y Neil Marshall

El "mito erótico europeo" Brigitte Lahaie recibirá el Premio Nosferatu

El Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya galardonará la trayectoria de los cineastas Edgar Wright y Neil Marshall con el Premio Máquina del Tiempo en su 55 edición que se celebrará del 6 al 16 de octubre, ha explicado este miércoles el director del festival, Ángel Sala.

Lo ha explicado en rueda de prensa en el Reial Cercle Artístic de Barcelona en la que ha reivindicado la "reinterpretación" del cine fantástico que hace Wright en su obra con películas como 'Zombies Party', 'Arma fatal' y 'Bienvenidos al fin del mundo', que forman parte de su trilogía Three Flavours Cornetto.

Sobre Marshall ha destacado su aportación al género de terror con títulos como 'Dog Soldiers' y 'The Descent', entre otras, y ha explicado que en el festival se estrenará 'The Lair', un retorno a los orígenes sobre una piloto que tiene que sobrevivir dentro de un búnker donde se esconden armas biológicas.

La actriz francesa Brigitte Lahaie, un "mito erótico europeo", recibirá el Premio Nosferatu de esta edición por su participación en filmes como 'Fascination', 'The Grapes of Death' y 'Los depredadoras de la noche', entre otras, además de su trabajo en el cine pornográfico, ha dicho el director.

PRODUCCIÓN NACIONAL

Sala ha asegurado que uno de los "puntos fuertes" de la edición de este año será la programación de cine español y catalán con películas como 'Cerdita', terror rural que supone el debut de la directora Carlota Pereda, y 'As bestas', un thriller oscuro e incómodo de Rodrigo Sorogoyen.

También tendrá el estreno mundial de 'Irati', de Paul Urkijo, el estreno europeo de 'Viejos', un film de terror dirigido por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez y el debut en el largometraje de Luis Tinoco con 'La paradoja de Antares', que se verá en Sitges en premiere europea.

PRESENCIA INTERNACIONAL

El director del festival ha detallado algunas de las películas confirmadas de este año como 'Halloween Ends', de David Gordon Green, que se desarrolla cuatro años después de los hechos de 'Halloween Kills', y Megalomaniac, de Karim Ouelhaj, que será uno de los "impactos visuales, emocionales y físicos" de la edición.

Ha celebrado que en la 55 edición "vuelve con fuerza el cine asiático" con el thriller coreano 'Emergency Declaration', dirigido por Han Jae-rim, el cierre de la trilogía The Mole Song del japonés Takashi Miike con 'The Mole Song Final' y 'Demigod: The Legend Begins' del taiwanés Chris Huang.

Sobre los documentales, ha remarcado la proyección de 'Lynch/Oz', de Alexandre O. Philippe, que explora la obsesión de David Lynch por 'El mago de Oz' y 'Jurassic Punk', de Scott Leberecht, se adentra en el trabajo de Steve 'Spaz' Williams, pionero en la animación por ordenador y responsable de los dinosaurios digitales de 'Jurassic Park', entre otros.

OTRAS INICIATIVAS

La directora de la Fundació Sitges, Mònica Garcia, ha explicado que han creado dos publicaciones en esta 55 edición: 'Macros ocultas. Retrofuturos y universos virtuales en la ciencia ficción a propósito de TRON', que profundizan en el universo de TRON, y 'WomanInFan. Topografía del género fantástico dirigido por mujeres', que se centra en el fantástico dirigido por mujeres.

Sobre los 22 Premios SGAE Nova Autoria, las 15 escuelas de cine y universidades de Catalunya que participan han 32 trabajos audiovisuales: 25 de ficción, dos de animación y cinco documentales que optan a las categorías de mejor guión, mejor dirección y mejor música original.