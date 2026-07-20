El Festival de Sitges tendrá las nuevas películas de Winding Refn, Canet, Shimizu y Sang-ho

Cartel del Festival de Sitges 2026 - FESTIVAL DE SITGES

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 59 Festival de Sitges, que se celebrará del 8 al 18 de octubre, tendrá las nuevas películas de Nicolas Winding Refn, Guillaume Canet, Takashi Shimizu y Yeong Sang-ho y proyectará versiones restauradas de 'Carrie' de Brian de Palma, '¿Quién puede matar a un niño?' de Narciso Ibáñez Serrador y 'Tesis' de Alejandro Amenábar.

En rueda de prensa este lunes, el director artístico del festival, Àngel Sala, y la directora de la fundación, Mònica García, han desgranado los primeros títulos de la programación que tendrá como 'leit motiv' el 50 aniversario de 'Carrie' --protagonista del cartel de esta edición-- y '¿Quién puede matar a un niño?' para abordar los poderes mentales y la infancia en el cine fantástico y de terror.

Sala ha reivindicado la película de Ibáñez Serrador como fundamental para el "cambio de rol" del cine fantástico, que tuvo una enorme influencia, y Garcia ha resaltado que de 'Carrie', además de la versión restaurada del clásico, estará presente la miniserie desarrollada por Mike Flanagan a partir de la novela de Stephen King, con la proyección del primer episodio.

A bordo de estos dos 'leit motiv', la programación del festival recuperará copias remasterizadas de películas como 'Scanners', de David Cronenberg; una versión íntegra de la polémica 'The Devils' de Ken Russell; 'King Kong' (1976) de John Guillermin y protagonizada por unos jóvenes Jeff Bridges y Jessica Lange, y una versión en 4K de 'Holocausto canibal' de Ruggero Deodato.

El director Alejandro Amenábar presentará en el Festival de Sitges una versión revisada de 'Tesis', que cumple 30 años, que Sala ha dicho que fue una "revolución" en el cine español con una temática muy atrevida y un reparto icónico.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Sobre la programación, el festival ha avanzado títulos como 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn, una historia de obsesión y deseo; 'Karma', de Guillaume Canet, ambientada en los Pirineos con Marion Cotillard de protagonista; 'The Mouths' de Takashi Shimizu, autor de la saga 'The Grudge', y 'Colony' de Yeong Sang-Ho, nuevo éxito en Corea del Sur del director de 'Train to Busan'.

Otras películas que se podrán ver esta edición del festival son 'Victorian Psycho', de Zachary Wigon; 'Apocalipsis Z: parte 2', de Carles Torrens; 'Leviticus', de Adrian Chiarella; 'Salmokji: Whispering Water', de Lee Sang-min, 'The Eyes', de Yeom Ji-ho, remake de 'Los ojos de Julia' de Guillem Morales, y 'The Carpenter's Son', de Lotfy Nathan y protagonizada por Nicolas Cage, con trasfondo bíblico.

Sala ha destacado la fuerte presencia femenina en la dirección con filmes como 'Forbidden Fruits', de Meredith Alloway; 'The End of It', de María Martínez Bayona; 'Nightborn', de Hanna Bergholm, que aborda la maternidad; 'Sanguine', de Marion Le Corroller, y 'The Birthday Party', de Léa Mysius.

Tanto Sala como Garcia han destacado el interés del festival en todo el mundo, han asegurado que han recibido unas 3.000 propuestas para esta edición y han subrayado que 'Obsession' de Curry Baker, uno de los éxitos actuales del cine de género, tuvo su premiere europea en Sitges la pasada edición.

Sala ha explicado que para esta edición el cine Retiro, una de las sedes emblemáticas del festival, "no estará a punto" ya que continúan las obras de rehabilitación.