El Festival de Sitges tendrá las nuevas producciones de Pablo Berger, Carlota Pereda y Álex De la Iglesia

Contará con presencia de Lee Unkrich, Lamberto Bava, Mary Lambert, Charles Band y Barbara Bouchet



BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 56 Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se celebrará del 5 al 15 de octubre, contará con 'Robot dreams' de Pablo Berger, 'La ermita' de Carlota Pereda y el estreno de la segunda temporada de la serie '30 monedas' (HBO), dirigida por Álex de la Iglesia.

En rueda de prensa, el director artístico, Ángel Sala, y la directora de la fundación del festival, Mònica Garcia, han detallado un avance de la programación que han definido como una "oferta variada que abarca todas las tendencias del fantástico", con diversidad temática y geográfica.

Tras la ya anunciada película de inauguración, 'Hermana muerte', de Paco Plaza, Sala ha remarcado una programación con 'Robot dreams' de Berger, que presentará película por primera vez en Sitges, y 'La ermita' de Pereda, protagonizada por Belén Rueda.

La presencia española en el festival se completará con ficción serielizada con el estreno de la segunda temporada de '30 monedas' de De la Iglesia; de los sucesos paranormales de 'El otro lado' (Movistar+), creada por Berto Romero que dirigen Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, y 'Romancero' (Prime Video), thriller sobrenatural andaluz sobre vampirismo creado por Tomás Peña.

Sala también ha subrayado la fuerte presencia del cine fantástico francés que tendrá el festival, como 'Acide', de Just Philippot; 'The animal kingdom', cinta dirigida por Thomas Cailey y protagonizada por Romain Duris y Adèle Exarchopoulos; 'Connan', de Bertrand Mandico, y 'Vincent debe morir' de Stéphan Castang.

El director del festival ha destacado que el festival contará con películas de países emergentes en el género como es el caso de la malaya 'Tiger stripes', de Amanda Nell; la paquistaní 'In flames', de Zarrar Kahn y la india 'It lives inside' de Bishal Dutta.

Ha subrayado la nueva película de Jessica Hausner 'Club zero', con Mia Wasikowska, la australiana 'Late night with the devil', de Cameron y Colin Cairnes, que ha definido como uno de los "títulos del año", y 'When evil lurks', de Demian Rugna.

Ángel Sala ha señalado que los clásicos tendrán su peso, con el 30 aniversario de 'Acción mutante' de Álex de la Iglesia, o la proyección de una versión diferente de la película de Tinto Brass 'Caligula: The ultimate cut'.

PRESENCIAS EN EL FESTIVAL

Sala y Garcia han anunciado algunas de las presencias en el Festival de Sitges como el director y montador norteamericano Lee Unkrich, un pilar de la factoría Pixar, que presentará un libro acerca de 'El resplandor' de Stanley Kubrick, y la directora Mary Lambert, que fue la primera mujer en dirigir un largometraje de zombies, 'Cementerio viviente'.

También contará con la presencia del director y guionista italiano Lamberto Bava, la actriz de 'giallo' Barbara Bouchet --que recibirá el Premio Nosferatu--, y el director y productor Charles Band, que presentará el recuperado proyecto 'The Primevals', de Dave Allen.

Preguntado por la incidencia de la huelga de actores y guionistas en Hollywood, ha admitido que "afectará" a las presencias en el festival, pero ha subrayado que el Festival de Sitges tiene una oferta de presencia que va más allá de los grandes nombres y ha deseado que se pueda resolver la situación en beneficio de todos.

Sala también ha mostrado su confianza en el público del festival, una de las "esencias" de Sitges, y ha remarcado que las producciones de terror y fantástico son de las que mejor están funcionando en las salas de cine.