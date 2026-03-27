El Festival Strenes de Girona abre este viernes con Sílvia Pérez Cruz y La Ludwig Band

Archivo - La cantante Sílvia Pérez Cruz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GIRONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 14 Festival Strenes de Girona abre este viernes con los conciertos de Sílvia Pérez Cruz y La Ludwig Band en una edición para la que ha vendido 29.000 entradas, "la mejor venta anticipada de su historia".

El festival gerundense, que se prolongará hasta el 3 de mayo, ha vendido el 90% de las 32.400 entradas a la venta antes de su inicio, informa este viernes el festival en un comunicado.

Ha agotado entradas para los conciertos de Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal, Buhos, La Fúmiga, Manu Guix, Ginestà, La Ludwig Band, Els Amics de les Arts y Lax'n'Busto y los dos pases del podcast 'Que no surti d'aquí'.

Este primer fin de semana del Strenes está protagonizado por el doble concierto de Sílvia Perez Cruz en el Auditori de Girona este viernes y sábado y por el concierto de La Ludwig Band en la sala La Mirona de Salt, todos ellos agotados.

La jornada de este viernes se completará con conciertos gratuitos en la Plaça del Vi de Reykjavik y Pariperes, y el doble pase del espectáculo teatral 'Bona gent', de Quim Masferrer, en el Teatre Municipal de Girona, y el sábado con los conciertos de Guillem Roma y Ferran Palau en el Teatre Municipal de Girona

En las próximas semanas, el festival acogerá conciertos de Maria Arnal, Pastora, Macaco, Dan Peralbo i el Comboi, Iseo & Dodosound, Sanguijuelas del Guadiana y el proyecto 'Els miralls de Dylan' con Gerard Quintana y Jordi Batiste, entre otros.