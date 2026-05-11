El Festival Temporada Alta 2026 programa las producciones de Christiane Jatahy y La Veronal

El nuevo cartel de Temporada Alta por la 35 edición - BARÓ D’EVEL

GIRONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Temporada Alta 2026 de Girona ha programado el nuevo proyecto de Christiane Jatahy, una nueva adaptación de 'La Senyoreta Júlia' de August Strindberg, así como otras producciones con creadores y compañías como Pablo Messiez, La Veronal y Agnès Mateus.

En un comunicado de este lunes, la organización ha avanzado los primeros espectáculos de producción y coproducción que formarán parte de la 35 edición del festival, que se celebrará este otoño, y contará con 16 coproducciones, de las que 11 serán estrenos.

Este año el festival coproduce con el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Festival Clàssics, Festival Grec, el Centro Dramático Nacional y El Canal-Centre de Creació d'Arts Escèniques de Salt, entre otros; y el cartel lo firma Baró d'evel.

Uno de los avances es el estreno de 'Júlia - 15 anys més tard (2011-2026)', el proyecto de Christiane Jatahy, quien retoma 'Julia', montaje que estrenó en 2011 a partir de una versión libre de 'La senyoreta Júlia' de August Strindberg y que en 2013 se pudo ver en el Temporada Alta con "una gran acogida" del público y la crítica.

Jatahy vuelve a este material en una nueva coproducción con el Teatre Lliure y el Temporada Alta, pensada como una actualización de la propuesta y trasladada a la Catalunya actual: la pieza revisita un clásico que aborda cuestiones como la intolerancia, el prejuicio o la misoginia, y pone de relieve "la vigencia" en la actualidad.

OTRAS PRODUCCIONES

El director argentino Pablo Messiez presentará en el festival el estreno de 'La forma humana', una nueva creación producida por Buxman Producciones y coproducida con el Teatro Calderón de Valladolid y Temporada Alta, y que parte de entrevistas de Francis Bacon con David Sylvester y la novela 'El cordero carnívoro' de Agustín Gómez Arcos.

La Veronal, dirigida por Marcos Morau, presentará 'Living & Leaving', el nuevo espectáculo de la compañía y el primer capítulo de 'La trilogia de la vida': en la pieza, se "rompe la frontalidad escénica" y se convierte el espacio en una arquitectura viva y compartible, a partir del dueto de Marina Rodríguez y Fabio Calvisi.

También volverá al festival el dúo formado por Agnès Mateus y Quim Tarrida, que estrenarán 'Massacre', proyecto que toma como punto de partida la idea de la fe y la necesidad de creer y, a partir de aquí, pone en relación las "grandes tragedias contemporáneas" con las preocupaciones cotidianas de las sociedades occidentales.

Xavier Bobés estrenará 'EPITAP', proyecto con el que continúa su investigación en torno a los objetos y "su carga simbólica" y está coproducida con el Teatre Lliure y Canal-Centre d'Arts Escèniques de Salt; y Oligor y Microscopía estrenará 'Museo de los relámpagos', que construye un museo imaginario a partir de los objetos e historias recogidas en diferentes colecciones.

CABOSANROQUE

El colectivo cabosanroque firma 'Mil tres, say cheese', una nueva creación que revisita el mito de Don Giovanni desde una mirada contemporánea: el espectáculo pone en diálogo a Mozart y Bad Bunny para cuestionar las formas actuales de seducción, deseo y masculinidad.

Temporada Alta también acogerá a Maria Jover y Gerard Franch, que estrenarán 'Un mal normal', creación coproducida por el festival junto varias instituciones y centros como la Associació Artística la Desesperada o El Canal; y la compañía Mal Pelo llevará a escena 'La mà i els temps (LAB)'.

Galardonado con el Premi Born de Ciutadella 2025, Ferran Joanmiquel estrenará en el festival 'La solitud dels cossos celestes', creación producida por Didascàlia Teatre en coproducción con Temporada Alta; y, tras 15 años de trayectoria, la Compañía de Circo "eia" vuelve al festival con 'Secrets'.

Por último, la organización explica que unas 30 antiguas producciones y coproducciones del festival --la mayoría estrenadas entre 2017 y 2025-- continúan en gira por Europa, España y Catalunya.