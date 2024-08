El Festival Temporada Alta de Girona programará 110 espectáculos hasta el 8 de diciembre

Se estrenarán los espectáculos 'Un matrimoni de Boston' y 'Madame Lumière'



GIRONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 33 Festival Temporada Alta de Girona, que se celebrará del 12 de septiembre al 8 de diciembre, programará 110 espectáculos, 23 de ellos internacionales, 25 coproducciones y 21 estrenos, por 10 poblaciones catalanas, en el que es el "cartel más amplio de la historia" del evento.

Habrá un total de 185 representaciones con más de 58.600 entradas a la venta, que se abrirá el 3 y 4 de septiembre en compra preferente y el 5 en taquilla abierta, informa el festival en un comunicado de este jueves.

La cita también coproduce obras como 'Bérenice', de Romeo Castellucci con Isabelle Huppert; 'Paisatges Compartits' de Caroline Barneaud y Stefan Kaegi; 'Un sublime error' de la compañía belga Needcompany o 'Totentanz. Morgen ist die frage', la nueva apuesta de La Veronal.

'Tre modi per non morire' con dirección e interpretación de Toni Servillo; 'Dans la mesure de l'impossible' de Tiago Rodrigues o 'Age of content' de (La)Horde, que lidera el Ballet Nacional de Marseille, son algunos de los espectáculos internacionales del cartel.

Antes de la inauguración oficial se podrán ver 5 funciones de 'Carmina Burana' de la Fura dels Baus; y se confirma que el proyecto audiovisual de 'La Caverna' y el podcast 'Això no és un càsting', del Temporada Alta con Ràdio Primavera Sound, serán renovados.

ESTRENOS Y COPRODUCCIONES

El fin de semana inaugural contará con estrenos como la apuesta de Jordi Casanovas ('Allà lluny hi ha una caseta'); la versión libre de 'Gaviota' de Guillermo Cacace; el estreno de David Mamet con Emma Vilarasau, Marta Marco y Emma Arquillué ('Un matrimoni a Boston'); y el proyecto europeo 'Paisatges compartits', entre otras propuestas.

Otro estreno será 'Madame Lumière', una recomposición del espectáculo familiar de La Menuda que ya se pudo ver en el Temporada Alta 2023 y que en esta nueva versión incorpora el Cor Geriona.

El festival también coproducirá 11 espectáculos catalanes de artistas como Oriol Pla ('Gola'), Lucia del Greco ('Pura passió'), Jordi Casanovas ('Allà lluny hi ha una caseta'), cabosanroque ('El castor que plorava'), Aina Tur ('Sis hectàrees d'oliveres'), Llàtzer Garcia ('Bartleby'), Les impuxibles ('Caramel') y José y sus hermanas ('Morir lo hace todo el mundo').

En la escena internacional, el Temporada Alta presentará hasta 4 coproducciones internacionales y reforzará los lazos con la escena lationamericana con el ciclo Connexió Iberoamèrica, que propone 8 espectáculos.

OTRAS PROPUESTAS

Se volverá a apostar por nombres destacados de la música y el teatro, como Andreu Buenafuente ('La ràdio que em va parir'), Josep Maria Flotats ('La disputa'), Sopa de Cabra o La Calòrica ('Le congrés ne marche pas'), que se podrán ver en algunas de las subsedes anunciadas: Banyoles, Bescanó, Celrà, Figueres, Palafrugell, Sant Gregori, Torroella de Montgrí y Barcelona.

Así, Barcelona vuelve a repetir en esta edición, por tercer año consecutivo, como subsede del festival y acogerá el estreno en Catalunya de 'Age of Content' de La Companyia (La) Horde con el Ballet National de Marseille en el Mercat de les Flors.

Esta edición volverá a impulsar la Setmana de Programadors, que pasará a llamarse Big Bang para "mostrar una explosión de talento"; y también destacan las lecturas dramatizadas con Jordi Boixaderas ('Rousseau') o Pere Arquillué y Josep Maria Fonalleras ('Fe, fidelitat i saviesa'), entre otros.