Fidel Masreal, director de 'Anhedònia dins la Depressió': "Estoy esperanzado, pero no soy ingenuo"

El documental sigue a 7 personas con depresión durante un año

El periodista y director del documental 'Anhedònia dins la Depressió', Fidel Masreal, ha asegurado que los valores actuales de la sociedad, como la competitividad y el individualismo, van en contra de la lucha frente a la depresión, pero ha puesto en valor el trabajo hecho hasta la fecha a nivel social sobre la cuestión: "Estoy esperanzado, pero no soy ingenuo".

En una entrevista con Europa Press, ha explicado que el documental, que se estrenó este lunes en los cines Aribau de Barcelona, sigue a 7 personas con depresión, de edades y circunstancias varias, a lo largo de un año.

Producido por Broadcaster, ha contado con la codirección de Facundo Beraudi y el apoyo de un equipo científico asesor, con una banda sonoro original de Andrea Peirón y Josep Maria Gual y fotografías de Emilio Morenatti.

"DAR VOZ A LA SUBJETIVIDAD"

Masreal, que convivió con la depresión de su madre y que en 2008 publicó el libro 'Convivir con la depresión', ha explicado que hace 5 años empezó a darle vueltas a la idea de "dar voz a la subjetividad", de dar voz directamente a las experiencias de las personas sin filtro, sin ocultar ni sobredimensionar nada.

Ha afirmado que es un documental "muy crudo, muy directo, muy duro", y que no omite ninguno de los temas que tienen que ver con la depresión, como el suicidio, la medicación, los tratamientos, el papel de las recaídas y los tratamientos.

El director ha apuntado que no es lo mismo la depresión de un viudo con una soledad no deseada que la de una persona que tiene una buena situación social y que aún así recae en el trastorno, como se ve en el documental, y que han intentando, precisamente, mostrar ese "abanico".

ROMPER ESTIGMAS

Masreal ha señalado que la lucha para romper el estigma de la salud mental es "muy larga" y ha trazado paralelismos con la del VIH, que estuvo rodeada de tabú y prejuicios, en sus palabras; ha puesto en valor el trabajo que las asociaciones que trabajan en el tema en Catalunya desde hace más de 30 años.

"¿Ha mejorado? Sí. Pero hay algunas situaciones en las que tú no puedes decir que tienes depresión, porque va en contra de la competitividad, de ser un líder, te mirarían mal", ha reflexionado, añadiendo que en determinados entornos familiares se genera ya no incomprensión, sino rechazo.

Además, ha advertido de que los recursos que se destinan a salud mental, en términos de profesionales y de prestaciones, son "absolutamente insuficientes".

TRATAMIENTO

"Lo primero que debe hacer una persona con depresión es acudir al especialista", ha sentenciado Masreal, que matiza que la medicación tiene una función concreta, como la tiene la psicoterapia, tal y como aparece en el documental, en el que una de las protagonistas decide dejar unilateralmente los fármacos.

El periodista constata que entre los jóvenes se habla más de salud mental, lo que valora positivamente, pero también advierte que las cifras de problemas psicológicos entre ese grupo son altas, lo que atribuye, en parte, a que ven el futuro "muy incierto", al peso de las redes sociales o al aislamiento, entre otros.

"Es un trastorno, a diferencia de romperse un hueso, claramente vinculado a la situación vital, y el entorno influye clarísimamente, y eso está estudiadísimo y demostradísimo", ha dicho.

Masreal señala también la distinción entre el malestar emocional y la depresión, que es un trastorno diagnosticado como la bipolaridad o los trastornos de conducta alimentaria (TCA), y alerta de que se debe banalizar la palabra 'depresión' ni hacer un "uso excesivo" de la etiqueta diagnóstica.

Ha explicado que hacer el documental le ha proporcionado, además de lecciones sobre la depresión, "lecciones sobre la vida", y le ha permitido aprender de 7 personas con una gran capacidad de una gran grandeza moral, capacidad de lucha y capacidad de pedagogía.

FUTURO DEL DOCUMENTAL

'Anhedònia dins la Depressió' se podrá ver este jueves en Mahón (Menorca) y el sábado en abierto por el canal 33, y el próximo lunes llegará a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Ya están trabajando con la Conselleria de Educación para hacer pases para Bachillerato y ciclos formativos, y aspiran a hacerlo llegar a entidades de salud mental y otros centros educativos, entre otros.