La fiesta mayor de Gràcia de Barcelona programará más de 900 actividades y engalanará 23 calles

López y Bonet en rueda de prensa este jueves. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fiesta mayor del barrio de Gràcia de Barcelona que se celebra del 15 al 21 de agosto programará más de 900 actividades gratuitas y vestirá 23 calles que participarán en el tradicional concurso de adornos.

Lo ha explicado en rueda de prensa este jueves la presidenta de la fundación de la Festa Major de Gràcia, Lina López, junto a la primera teniente de alcalde de Barcelona y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet.

Como novedad, López ha explicado que la comisión de decoración de la calle Jesús no engalanará esta vía, sino que lo hará en la calle Sant Pere Martir para evitar aglomeraciones en el acceso a la calle, ya que se cruza con Gran de Gràcia, zona que ya acumula muchas personas.

También ha apuntado que 5 calles se han puesto de acuerdo para decorar con la misma temática, algo que no pasaba desde hace 10 años: "Demuestra que hay hermandad entre las comisiones y más en un momento en el que todo el mundo tiene un pensamiento individual".

Ha añadido que la plaza Joanic se convertirá en un espacio para que los más jóvenes de 0 a 14 años puedan disfrutar "su primera fiesta" en Gràcia y que otra novedad es el concurso de bandas musicales juveniles.

"CODO CON CODO"

Por su parte, Bonet ha recalcado que el Ayuntamiento trabaja esta fiesta "codo con codo" con la fundación para hacerla posible cada año y así preservar su esencia, a la vez que intentan mejorar la celebración.

Ha insistido en que se trata de una de las señas de identidad más importantes de Barcelona y, sobre todo, de Gràcia, en referencia a algunas quejas de vecinos por el ruido que hay durante estas fechas.

"Estamos todos alineados en la defensa de esta fiesta. Trabajamos juntos para poder preservar una fiesta que es claramente uno de los elementos de identidad que tenemos", ha dicho Bonet.

Sobre la organización, ha destacado que este año repiten la fórmula de la 'noche tranquila', que será la del lunes 17 de agosto y en la que no habrá programación y se pedirá al público general que no se desplace hasta el barrio.

También repite el cambio de fecha de entrega de premios del concurso de guarnición de las calles, el cual se celebrará el martes 19 de agosto, una vez superado el fin de semana que es el período de mayor afluencia de visitantes.

Finalmente, López ha recordado que el encargado de pronunciar el pregón en la edición de este año será el periodista Vicenç Sanclemente, mientras que el cartel de la celebración ha sido obra de Pol Lupiáñez Ortega en el que pone el baile popular como elemento clave.