La FIL de Guadalajara (México) abre este sábado con Barcelona como invitada de honor

Anna Guitart: "Es una oportunidad de explicar Barcelona desde la cultura"

GUADALAJARA (MÉXICO), 29 (EUROPA PRESS)

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara abrirá este sábado en una edición con Barcelona como invitada de honor y en la que la ciudad presenta una programación heterogénea de actos con literatura, teatro, música, arte, ciencia y cine.

El salón, que se celebra hasta el 7 de diciembre, está considerada una de las citas literarias más relevantes, solo superada en volumen de negocio por la Feria de Frankfurt (Alemania), y punto de encuentro de la industria en lengua castellana, y reúne a cerca de 750 autores, más de 2.300 sellos editoriales, 20.000 agentes del sector y en la edición de 2024 contó con más de 900.000 visitantes.

En este marco, Barcelona desplegará un amplio programa propio, comisariado por la periodista cultural Anna Guitart, que quiere reivindicar el papel del sector del libro en la ciudad, y con el cantautor Joan Manuel Serrat oficiando como embajador de la capital catalana en México.

En una entrevista de Europa Press, Guitart ha asegurado que la participación de la ciudad como invitada de honor "es una oportunidad de explicar Barcelona desde la cultura", y ha destacado el buen momento que vive la cultura catalana.

Ha incidido en el hecho de que la propuesta barcelonesa incluya autores literarios, pero también exposiciones, obras teatrales, conciertos y un ciclo de cine, permita presentar a Barcelona de una manera amplia y hacer que la imagen de la ciudad sea "más real, más actual, más ajustada".

RODOREDA COMO SÍMBOLO

La escritora Mercè Rodoreda ha sido escogida como figura simbólica y el lema de la presencia barcelonesa en la FIL, 'Vindran les flors', procede de uno de sus cuentos y establece un vínculo entre Guadalajara, conocida como la ciudad de las rosas, y la festividad de Sant Jordi.

La delegación barcelonesa en México contará con una setentena de autores, entre los que habrá autores consagrados como Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Xavier Bosch y Carme Riera, con nuevas voces de la Barcelona literaria.

Guitart ha explicado que la diversidad y heterogeneidad de las voces literarias barcelonesas ha hecho que lo más complicado haya sido realizar la selección ante la calidad: "Al final tienes 70 posibilidades de escritores y es muy corto" si se quiere que haya un equilibrio de géneros y editoriales, ha añadido.

Pese a que el programa literario se concentrará en el presente, habrá homenajes a figuras clave en la construcción de la ciudad literaria, tales como la agente Carmen Balcells y escritores como Joan Brossa, Pere Calders, Ana María Matute, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Manuel Vázquez Montalbán y Jacint Verdaguer.

MÁS ALLÁ DE LA LITERATURA

El programa literario se acompañará de una programación musical en el Foro FIL donde durante nueve noches Barcelona ofrecerá las propuestas de Love of Lesbian, Queralt Lahoz, Rigoberta Bandini, Lucia Fumero, Joan Garriga i el Mariatxi Galàcic, Roger Mas y la Cobla Sant Jordi, Mushkaa, la Sra.Tomasa, Maria Arnal y Tarta Relena.

Las artes escénicas también tendrán su papel con una lectura dramatizada de 'La plaça del Diamant' de Mercè Rodoreda, dirigida por Carlota Subirós, y las representaciones de 'Sonoma', de La Veronal, y 'Jo, travesti', de Josep Maria Miró.

En el capítulo expositivo, contará con dos espacios, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y el Museo Cabañas, donde se expondrán cuatro exposiciones: 'Los libros de Barcelona', sobre el diseño editorial; 'Vendrán las mujeres', acerca de la relación de las escritoras barcelonesas con el espacio público; 'Espai oníric', de creación digital, y la trilogía de Cabosanroque acerca de las figuras de Rodoreda, Brossa y Verdaguer.

Barcelona también participará en FIL Ciencia, con voces de la comunidad científica, y en FIL Pensamiento, con pensadores y académicos de diferentes disciplinas y Gerard Bellver, del restaurante Jiribilla de Barcelona, será el cocinero representante de Barcelona en esta edición de la feria y encargado del diseño del menú del almuerzo inaugural.

"ORGULLOSO" DE LA CREACIÓN CULTURAL

Guitart ha considerado que cuando se ve el programa en su totalidad "es muy difícil no estar orgulloso de la creación cultural de este país" y del buen momento que vive la cultura catalana en la actualidad.

Sobre cuál espera que sea el legado post FIL, ha confiado en que los visitantes de la feria hagan "descubrimientos" tanto de autores consolidados como otros menos conocidos, y que se genere una fidelidad y se plante una semilla para que los autores barceloneses regresen en futuras ediciones.

Guitart también espera que quede constancia tras la FIL de que Barcelona es una ciudad literaria "no solo por los autores sino por todo el ecosistema que tiene", desde las editoriales a las librerías pasando por las bibliotecas y las agencias literarias, y que la ciudad quede todavía más posicionada como la potencia editorial que asegura ya es.