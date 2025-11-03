Archivo - Finalizan las obras del corredor de bus rápido (BRCat) entre Girona y Salt - GENERALITAT - Archivo

GIRONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha finalizado las obras del corredor de bus rápido (BRCat) entre Girona y Salt en el marco de las políticas del Govern para descarbonizar la movilidad, incentivar el uso del transporte público e integrar las infraestructuras en el entorno urbano.

Esta actuación, con un presupuesto de 5,5 millones de euros y la financiación de fondos europeos Mecanismos de Recuperación y Resiliencia (MRR), incluye "nuevos carriles de bus laterales, un carril bici bidireccional y mejora en los espacios para peatones", informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado que estos trabajos "mejoran la vía de más intensidad que recorre las ciudades de este a oeste de Girona y Salt", y ha explicado que se prevé que durante la primera quincena de noviembre entren en funcionamiento los nuevos servicios.