Finalizan los trabajos de prevención de incendios en un tramo de Cap de Creus (Girona)

Archivo - Finalizan los trabajos de prevención de incendios en Cap de Creus (Girona) - GENERALITAT - Archivo

GIRONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat han finalizado las actuaciones de prevención de incendios en Cap de Creus, concretamente en los municipios de Cadaqués, Roses y Port de la Selva, una área "históricamente castigada" por los fuegos, el pasado mes de junio.

La prioridad de los trabajos, iniciados en junio y que se han extendido hasta octubre, es aumentar la seguridad de las personas de una zona "muy frecuentada, principalmente en verano", informa la Conselleria en un comunicado este martes.

El objetivo es posibilitar las tareas de extinción para evitar que un incendio iniciado en el norte de la carretera de Perafita-Cadaqués pueda llegar a atravesarla a causa de la 'tramuntana', y avanzar hacia el sur, afectando a la montaña del Pení y el único acceso a Cadaqués, correspondiente a la carretera GI-614.

Las actuaciones han consistido en el establecimiento de una franja de tránsito de dos metros de ancho a continuación de los trabajos de mantenimiento que realiza periódicamente el Servicio Territorial de Carreteras.

TRABAJOS

Estas franjas se han ampliado en las zonas con curvas para mejorar la visibilidad de la vía, con un total de 25.770 m2 de actuación, incrementando la franja con menor cantidad de combustible a ambos lados de la vía.

Las tareas se han focalizado en el desbroce, clareo de árboles, poda y selección de rebrotes, junto con la trituración de restos vegetales, y se han realizado de forma manual debido a la dificultad del terreno y a la imposibilidad de mecanizar los trabajos.