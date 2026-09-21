La Fira de Santa Tecla de Berga (Barcelona) apuesta por el producto de proximidad

Fira de Santa Tecla de Berga (Barcelona) - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fira de Santa Tecla de Berga (Barcelona) ha cerrado su edición de 2026 registrando una "notable participación" en las diferentes actividades programadas del espacio gastronómico, con especial protagonismo de los productos de proximidad.

La propuesta gastronómica ha sido uno de los principales ejes de la feria, con la participación de una quincena de productores de la comarca en las diferentes actividades del aula gastronómica, ha informado la Cámara de Barcelona en el Berguedà en un comunicado este lunes.

Este espacio tiene el objetivo de dar visibilidad al producto de proximidad y fomentar su consumo, así como reivindicar el valor económico, social y territorial del sector agroalimentario del Berguedà.

Se han llevado a cabo 2 showcookings, que han contado con cerca de una cincuentena de participantes, así como 3 catas, con más de 70 participantes.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La Cámara de Barcelona en el Berguedà ha participado en la Fira con la voluntad de contribuir a la promoción del producto local y de reforzar el vínculo entre los productores y elaboradores de la comarca y el sector de la restauración y el turismo.

En este sentido, la Cámara, la Agència de Desenvolupament del Berguedà y el Ayuntamiento de Berga coinciden en destacar que el éxito de esta propuesta "es también el resultado de la colaboración y coordinación entre las tres instituciones, que han trabajado conjuntamente por consolidar una feria con clara vocación de promoción económica y territorial".

La presidenta de la Cámara en el Berguerdà, Mercè Sallés, ha afirmado que la feria contribuye a "posicionar el Berguedà como un destino gastronómico y permite acercar la calidad y la singularidad de los productos de la comarca".