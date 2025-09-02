La Fiscalía de Barcelona pide que se cite a uno de los investigados por el caso de Helena Jubany

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha pedido que se cite ante el juzgado a uno de los investigados en el caso de Helena Jubany, según ha informado en un comunicado este martes.

Lo ha ordenado después de que le fuesen notificados el lunes los resultados de ampliación de los informes biológicos de ADN emitidos por la policía científica del Cuerpo Nacional de Policía.

A consecuencia de los "resultados positivos" de dicha ampliación, la Fiscalía ha pedido que se cite a este investigado y que se reabra el procedimiento para una investigada sobre la que la causa estaba archivada para la práctica de cotejo de su perfil genético.