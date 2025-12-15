Fiscalía de Barcelona pide colaboración a los notarios para proteger a personas vulnerables

Fachada de la Ciutat de la Justícia. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona solicita a los notarios que paralicen el proceso e informen al Ministerio Público cuando tengan dudas de las facultades mentales de una persona que ha acudido a ellos acompañado de un tercero para dar fe de un acto jurídico trascendental, como una venta, o cuando sospechen de que ha sido influenciada indebidamente.

Así lo ha manifestado el fiscal delegado en materia de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad y mayores, Antoni Torres, durante un encuentro con los medios, en el que ha asegurado que cada semana les informan de presuntos casos de "despatrimonialización" a personas vulnerables, en su mayoría personas mayores que sufren un deterioro cognitivo.

El caso más habitual es que se dejen "ayudar" por otros, como vecinos, amigos y familiares, --incluso cuando se encuentran en residencias para mayores--, a los que delegan la administración de sus bienes y su pensión y que estos abusen patrimonialmente de la persona, aprovechándose de su vulnerabilidad.

INTERRELACIÓN ENTRE SECCIONES

Esta información puede llegar a la Fiscalía por varias vías, una de ellas, a través de los Servicios Sociales o de trabajadores de geriátricos, que informan de que, por ejemplo, a su regreso a la residencia la persona ha manifestado haber ido a un notario o a una entidad bancaria.

En estos casos, la sección que encabeza Torres, que se circunscribe al ámbito civil, se ocupa de que estas personas reciban "inmediatamente" el apoyo de un defensor judicial, normalmente una fundación, que administra y realiza un inventario de su patrimonio.

Si hay indicios de la comisión de un delito penal, se informa a la sección de la Fiscalía encargada de la tutela y protección de víctimas en el proceso penal para que incoe diligencias de investigación.

De hecho, el 65% de las víctimas vulnerables a las que atiende esta sección son personas mayores, en su mayoría por delitos de estafa y de apropiación indebida, y que además pueden sufrir malos tratos incluso por parte de sus propios familiares.

La Fiscal encargada de la tutela y protección de víctimas en el proceso penal, Silvia Armero, recuerda que los mayores pueden hacer con su dinero "lo que quieran", pero que en estos casos se trata de personas muy vulnerables que han perdido su capacidad de decisión y de comprender las operaciones que están realizando.

Por eso, Torres insiste en que cuando los notarios no vean en plenitud de sus facultades a la persona, cuando vean que "la persona está allí, pero no sabe por qué está ni qué consecuencias tendrá", avisen a la Fiscalía, pues en los últimos 2 años solo se han recibido 2 avisos por parte notarías ante sospechas de engaños.