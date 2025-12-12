Fiscalía vuelve a pedir un administrador judicial para las fundaciones Cellex y Mir Puig

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado nuevamente la adopción de la medida cautelar de intervenir las fundaciones Cellex y Mir Puig y ha pedido que sea designado como administrador judicial el Protectorado de Fundaciones de Catalunya, informa el Ministerio Público en un comunicado este viernes.

Lo ha hecho en una comparecencia de medidas cautelares celebrada este viernes, tras la nulidad por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona del auto de medidas cautelares dictado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona al considerar que hubo indefensión.

También ha solicitado la prohibición de disponer de varios inmuebles titularidad de los investigados, así como el depósito judicial y embargo preventivo de diversos objetos de valor a fin de salvaguardar el patrimonio de las fundaciones y garantizar con ello la efectividad de la responsabilidad patrimonial que se pudiera exigir a los investigados.