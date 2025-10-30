Fluidra gana 163 millones hasta septiembre, un 33% más

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fluidra cerró los tres primeros meses del año con un beneficio neto de 163 millones de euros, un 33% interanual más, por los menores gastos de reestructuración, fusiones y adquisiciones e integración, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La empresa cerró el periodo con unas ventas de 1.724 millones, un 5% más y un 7% más a tipo de cambio y perímetro constantes, con un crecimiento del volumen en todas las regiones y una contribución positiva de los precios, que compensaron los efectos negativos del tipo de cambio.

El Ebitda ajustado fue de 411 millones, un 6% más, con un margen del 24%, lo que "refleja el mayor volumen y la constante disciplina operativa, al tiempo que se sigue invirtiendo en crecimiento".

