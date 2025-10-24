Foment alerta de la "desaceleración continuada" en la creación de empleo en Catalunya - FOMENT

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de la "desaceleración continuada" en la creación de empleo en Catalunya, pasando del 3,60% en el tercer trimestre de 2024 al 2,32% de crecimiento interanual en este trimestre, informa en un comunicado este viernes.

Así lo ha manifestado tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan que el paro en Catalunya subió en 3.800 personas durante el tercer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior (+1,1%) y la tasa de paro se situó en el 8,18%.

La patronal ha reivindicado el "esfuerzo constante" del tejido empresarial en la creación de empleo, textualmente, a pesar de las dificultades de un contexto condicionado por la incertidumbre, de un entorno regulador cambiante y una presión normativa creciente, que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.