Foment y Aresbank celebran una jornada para impulsar oportunidades empresariales con Libia

Representantes de la patronal Foment del Treball y el banco Aresbank - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal Foment del Treball y el banco Aresbank han reunido a empresas, entidades financieras e instituciones en una jornada para impulsar oportunidades empresariales en Libia.

Según ha informado la patronal este jueves en un comunicado, España es el segundo socio comercial del país dentro de la Unión Europea, y sectores como las infraestructuras, energía, alimentación o agricultura ofrecen un "amplio margen de expansión".

En este sentido, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha valorado que Libia se está configurando como "una de las economías emergentes con más potencial de crecimiento", y ha apostado por anticiparse a las oportunidades.

Para abordar estas oportunidades, la jornada ha contado con charlas, una presentación de experiencias empresariales exitosas y un espacio de debate y 'networking'.

Fundado en 1975, Aresbank es un banco especializado en comercio exterior, con presencia en Madrid, Barcelona y Bilbao, que ofrece soluciones financieras personalizadas para facilitar la expansión internacional de las empresas españolas.