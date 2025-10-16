Foment celebra el fracaso de la OPA: "Catalunya necesita un polo financiero como el Sabadell"

Archivo - La sede de Foment del Treball en Barcelona - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha asegurado este jueves por la noche, tras fracasar la OPA de BBVA, que "Catalunya necesita un polo financiero como el Sabadell".

"Foment del Treball valora muy positivamente que la OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell haya decaído", ha escrito en un apunte en la red 'X' recogido por Europa Press.

"Catalunya necesita un polo financiero como el Sabadell y su pervivencia facilitará que vuelva a liderar la economía española", ha añadido la patronal catalana.