Foment del Treball advierte de un aumento de ERE y concursos de acreedores hasta marzo de 2021

Llama al Gobierno a buscar salidas alternativas para evitar los despidos

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones laborales y asuntos sociales de Foment del Treball, Javier Ibars, ve "bastante evidente" que en el último trimestre de este año y, seguramente, los primeros tres meses de 2021 muchas empresas tendrán que llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE) y concursos de acreedores.

Lo ha dicho este jueves durante la presentación en rueda de prensa del Informe trimestral sobre el mercado de trabajo y la negociación colectiva en Catalunya, junto con la presidenta de la comisión laboral y de recursos humanos de Foment, María Ángeles Tejada.

Ibars ha argumentado que hasta ahora las empresas han tenido la posibilidad de aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la obligación, durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad tras un expediente, de no poder realizar despidos, algo que ha criticado.

En este sentido, ha asegurado que hay "una limitación inusitada" de los poderes y facultades empresariales y ha recordado que han presentado muchas enmiendas en contra de que haya la prohibición de despedir, recogida en la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 8/2020.

"Lo hemos hecho y continuamos insistiendo: tenemos toda una serie de materias de implicaciones de normativas que nos han hecho llegar los últimos tiempos que nosotros consideramos que son inaceptables", ha insistido Ibars, en referencia a las medidas de ámbito laboral llevadas a cabo durante la pandemia.

Ha llamado al Gobierno a buscar salidas alternativas para evitar el máximo número de despidos y ha reclamado la prorrogación de los ERTE 'sine die' para las empresas que lo requieran mientras haya causa de suspensión de actividad o pérdidas en la facturación.

"Numerosos sectores y empresas después de la finalización de la última prórroga estarán en una situación no normalizada. Estas causas justifican la tramitación de los ERTE", ha añadido.

Tejada, en este sentido, ha defendido que la negociación "ahora es más importante que nunca" y ha reclamado un esfuerzo a los Gobiernos que, según ella, debe ir de la mano de sindicatos y patronales.

TELETRABAJO

Ibars ha insistido en que el teletrabajo no es una obligación porque no hay ninguna normativa que así lo dictamine y que desde la patronal catalana solo recomiendan su aplicación.

Ha lamentado las declaraciones contradictorias del Govern sobre la obligatoriedad del teletrabajo y ha sostenido que el acuerdo del Consell de Relacions Laborals hacía referencia a que en el momento que sea obligatorio, desde Foment del Treball estarán 100% de acuerdo para que se haga.

"Como no hay esta obligación me parece inadecuado e inaceptable los comentarios que hizo el conseller de Trabajo", ha añadido, en referencia a las declaraciones de Chakir el Homrani sobre la obligación de aplicar el teletrabajo y la existencia de posibles sanciones en caso de no aplicarlo.

Tejada ha advertido de que muchas pymes no tenían un sistema tecnológico desarrollado para hacer teletrabajo y que ahora están haciendo un esfuerzo, y ha defendido que su aplicación debe pasar por una negociación entre empresa y trabajadores.

SECTORES AFECTADOS

La presidenta de la comisión laboral y de recursos humanos de Foment ha lamentado el cierre de bares y restaurantes decretado por el Govern, y ha recordado que el sector hizo una inversión potentísima mientras ahora los trenes y buses están llevando a miles de personas juntas: "No parece que tenga sentido".

Ibars ha recordado que desde la patronal reclaman planes de choque para que las empresas que no puedan desarrollar su actividad cuenten con ayudas: "Es fundamental que se establezcan planes de choque económicos".