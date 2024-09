Foment del Treball y el consulado estadounidense impulsan el liderazgo femenino en Jump4Woman

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y el Consulado General de Estados Unidos en Barcelona ha reafirmado su alianza en la promoción del liderazgo femenino y la conexión entre Barcelona y Boston en la clausura del programa Jump4Woman, ha informado la patronal en un comunicado este lunes.

El programa Jump Startup for Women in Deeptech: Biotech and Healthtech se inició en 2021 fruto de la alianza entre ambas entidades para impulsar iniciativas que fomenten el emprendimiento y el liderazgo femenino.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha señalado que la conexión abierta con Estados Unido "ha marcado un antes y un después, creando nuevas oportunidades" y fortaleciendo las relaciones del ecosistema barcelonés con el de Boston.

La cónsul general de los Estados Unidos en Barcelona, Lia Miller, ha subrayado la apuesta "para promover la colaboración y las sinergias" entre ambas ciudades en sectores estratégicos.

Ambas entidades han explicado que están coordinadas para organizar futuras acciones que puedan fortalecer la red de contactos del ecosistema de emprendedoras.