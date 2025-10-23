Foment del Treball pide abrir una "nueva etapa de diálogo" para abordar los retos de los autónomos

Archivo - La sede de Foment del Treball - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha celebrado la retirada de la propuesta del Gobierno de incrementar las cotizaciones de los autónomos y ha pedido abrir una "nueva etapa de diálogo" para abordar los retos de este colectivo, en un comunicado este jueves.

"Este paso atrás debe servir para abrir una nueva etapa de diálogo y consenso que permita avanzar hacia un modelo más justo, flexible y sostenible para el trabajo autónomo", ha añadido la patronal.

La organización ha propuesto un paquete de medidas "orientadas a reforzar la protección social, mejorar la conciliación y simplificar las obligaciones fiscales y administrativas".

Entre estas medidas está la equiparación de los derechos de protección social de los autónomos y los asalariados; el reconocimiento automático de la prestación por cese de actividad o la ampliación de la protección a partir de los 52 años.

También la transposición del régimen de IVA franquiciado europeo, el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu y la simplificación de las declaraciones fiscales.