Foment del Treball reafirma su compromiso en la eliminación de las violencias machistas

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha reafirmado su compromiso en la eliminación de las violencias machistas, en el marco del Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este martes.

En un comunicado, la patronal ha explicado que la declaración se enmarca en la celebración del ciclo de jornadas 'Prevención, abordaje e investigación de las violencias machistas y LGTBIfóbicas en la empresa'.

Este ciclo está pensado para reforzar las políticas corporativas de prevención y ofrecer herramientas prácticas a las organizaciones.

La organización ha asegurado que las empresas "han demostrado una implicación creciente" en la lucha contra las violencias machistas como agentes activos en la transformación cultural para impulsar la igualdad, la inclusión y el respeto.

"Desde Foment del Treball animamos a todas las empresas a mantener y reforzar su compromiso con la tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia machista, contribuyendo activamente a la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de discriminación", ha añadido.