Foment del Treball reclama medidas urgentes para reducir los costes energéticos de la industria

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BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha reclamado medidas urgentes para reducir los costes energéticos de la industria y la creación de un Estatuto del Consumidor Gasintensivo para las empresas con un consumo elevado de gas natural, en un comunicado este miércoles.

La patronal ha dicho que, ante la situación de los mercados energéticos, se debe actuar "de forma inmediata" en tres ámbitos: gas industrial, carburantes y electricidad.

Ha dicho que los consumidores gasintensivos deben tener ayudas similares a los electrointensivos, y ha propuesto excepciones y bonificaciones fiscales, reducciones de los costes regulados y ayudas a la descarbonización.

Asimismo, ha pedido instrumentos contra la volatilidad, recuperar las ayudas directas de 2022 y 2023 o crear una línea específica de liquidez del ICO para empresas industriales afectadas por los sobrecostes energéticos.

Además, ha propuesto la creación de un gasoil profesional industrial, ampliando la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos a empresas que usan este combustible en maquinaria, equipos industriales, grupos electrógenos, logística propia o procesos no electrificables.