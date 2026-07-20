Foment del Treball ve "intolerable que Catalunya solo reciba" el 8,6% de la inversión del Estado

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BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha calificado de "intolerable que Catalunya solo reciba" el 8,6% de la inversión ejecutada por el Estado, en un comunicado este lunes.

La patronal ha añadido que es "intolerable e inadmisible el nivel de inversión real ejecutada por el Estado en Catalunya" y ha asegurado que el incumplimiento reiterado de las inversiones previstas asfixia la economía catalana, deteriora los servicios públicos y es un freno a la competitividad de las empresas.

Los datos publicados por el Gobierno el pasado viernes muestran que Catalunya recibió 1.321 millones de euros de inversión estatal territorializada en 2025, el 8,6% del total ejecutado.

"Esta proporción representa menos de la mitad del peso de Catalunya en el PIB español, que se sitúa alrededor del 19%, y queda también muy lejos de su peso demográfico, cercano al 17%", ha añadido Foment del Treball.

Además, ha dicho que es "especialmente grave" que se continúe presentando la inversión presupuestada como si fuese inversión real.