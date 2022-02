Forcadell reivindica el "derecho a la protesta y la desobediencia" en el Parlament

Asegura que no tiene "ninguna confianza en la mesa del diálogo"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha reivindicado el "derecho a la protesta y la desobediencia" para defender derechos y libertades en el Parlament, ante la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado por desobediencia.

En una entrevista en Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press, ha defendido que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, está "haciendo todo lo que puede" y ha lamentado que un órgano administrativo, en sus palabras, pueda ordenar la retirada de un escaño a un diputado electo.

Además, ha mantenido que el Parlament no se ha parado, sino que se han suspendido las comisiones lideradas por diputados independentistas en un ejercicio del "derecho de protesta", lo que cree que no ha afectado a la democracia en Catalunya.

Sobre la mesa de diálogo, Forcadell ha dicho que personalmente considera que evidenciará que "el Estado no tienen ninguna propuesta para Catalunya que no sea la represión", algo que considera que deben ver los ciudadanos que no son independentistas.

"Yo no tengo ninguna confianza en la mesa del diálogo, ninguna, pero creo que es necesaria porque la bandera del diálogo siempre ha estado del lado de los independendistas y tiene que seguir estándolo", ha añadido.

"EL 1-O SALIÓ MAL"

Ha afirmado que en 2017 faltó empatía, en sus palabras, con los catalanes no independentistas que están en contra de lo que considera represión, a favor de la amnistía y la autodeterminación --como los comuns, ha señalado--, y preguntada por si faltó también empatía con quienes no comparten esas ideas, ha contestado: "La misma que ellos con nosotros".

Además, ha lamentado que el 1-O "salió mal" porque los líderes que lo promovieron terminaron en la cárcel o en el extranjero, y ha apuntado que las reuniones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con los grupos independentistas tienen como objetivo buscar cómo materializar ahora la amnistía y la autodeterminación.

LICENCIAS POR EDAD Y REFORMA LABORAL

Forcadell ha explicado que, mientras fue presidenta del Parlament, concedió once 'licencias por edad' a funcionarios en los últimos años de su carrera y puso en marcha un procedimiento para ponerles fin, aunque le advirtieron de que los tribunales lo revocarían si se decidía de forma unilateral: "Queríamos iniciar negociaciones con el consejo de personal, pero no estuvimos a tiempo porque el secretario general se marchó. Y fue una legislatura complicada, convulsa".

En cuanto a la reforma laboral, ha defendido el 'no' de ERC a la convalidación que se vota este jueves y ha criticado que los comuns avisaran a Aragonès de que les retirarían el apoyo si no apoyaban el texto: "Considero bastante lamentable esta amenaza. Es una amenaza al Govern".