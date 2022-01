Forn pide una "investigación a fondo" tras las declaraciones de Villarejo sobre el CNI y el 17A

Niega una purga en el cuerpo de Mossos y asegura que "no se dejarían manipular" políticamente

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn ha defendido este miércoles que las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) requieren una "investigación a fondo".

"Hay información que creemos que se está escondiendo", ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press el que fue conseller de Interior cuando se produjeron los atentados, que ha dicho textualmente que las declaraciones de Villarejo, sean verdad o mentira, requieren una investigación.

Villarejo afirmó este martes durante el juicio por 'Tándem' que colaboró con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para "intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Catalunya", en referencia al exdirector del CNI.

Preguntado en otra entrevista de Rac1 por la forma en la que se debe investigar, Forn ha señalado que Fiscalía podría abrir una investigación, y ha añadido: "Lo que es más exigible en estos momentos es que haya declaraciones de desmentido, con pruebas. Si es tan fácil, que lo demuestren".

Ha criticado que informaciones sobre la vinculación del CNI con el imán de Ripoll (Girona) de la célula del 17A, Abdelbaki Es Satty, no se abordaran en el juicio ni en el Congreso con una comisión de investigación, así como que se publicaran informaciones para desprestigiar a los Mossos tras los atentados, que cree que procedieron del Ministerio del Interior y de Vicepresidencia del Gobierno.

Preguntado por los cambios en la cúpula de los Mossos y por el actual conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, Forn ha dicho que tiene derecho a impulsar cambios y ha negado que se produzca la purga, como aseguran partidos de la oposición: "No sólo no lo comparto, sino que creo que las cosas no van absolutamente por ahí. El cuerpo de Mossos, ni en mi época ni ahora, se dejaría manipular desde un punto de vista político".