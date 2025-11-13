Forum Sport elige a Glovo para ampliar su canal de venta online en Catalunya, Cantabria y País Vasco

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La cadena de distribución de material deportivo Forum Sport ha elegido a Glovo para ampliar su canal de venta online en Catalunya, Cantabria y el País Vasco, según ha informado este jueves en un comunicado.
En concreto, los usuarios de Glovo en Barcelona, Santander, San Sebastián, Vitoria, Bilbao y Barakaldo podrán recibir en casa o en cualquier punto de la ciudad los productos de Forum Sport.
En esta primera fase de lanzamiento, la cadena de distribución ha incorporado a la app de Glovo unas 40.000 referencias de productos de diferentes disciplinas deportivas como running, ciclismo, fútbol, escalada, pádel, tenis o montaña.
El digital manager de Forum Sport, Unai Pérez, ha defendido que esta colaboración "supone un paso más" en su estrategia omnicanal y su vocación de ofrecer un mejor servicio.
El director de q-commerce de Glovo, Borja Olazabal, ha celebrado que han incorporado a la app siete establecimientos de Forum Sport, al tiempo que esperan "sumar nuevas tiendas locales en los próximos meses".