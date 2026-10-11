Francesc-Marc Álvaro será el cabeza de lista de ERC al Senado en el 29N

Archivo - Francesc-Marc Álvaro en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista Francesc-Marc Álvaro, diputado en el Congreso por ERC en la pasada legislatura, será el cabeza de lista del partido al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido y a lo largo de los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura, ha informado la formación en un comunicado.

Álvaro ha ocupado el número 3 de la lista de ERC en la cámara baja por detrás de Gabriel Rufián y Teresa Jordà en la última legislatura, y ha sido portavoz en la Comisión de Exteriores, Defensa e Interior, entre otras.