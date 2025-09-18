Francisco Serrano gana el Premio Tusquets con la novela 'El corazón revolucionario del mundo'

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor extremeño Francisco Serrano ha ganado el XXI Premio Tusquets de Novela, dotado con 18.000 euros, con 'El corazón revolucionario del mundo', un relato ambientado en una célula anticapitalista en los años 70.

Lo ha anunciado este jueves en Barcelona el jurado, presidido por Antonio Orejudo e integrado por Bárbara Blasco, Eva Cosculluela, Corina Oproae --ganadora de la anterior edición-- y el editor Juan Cerezo, que han otorgado por mayoría el galardón a la novela de Serrano en una convocatoria a la que se presentaron 366 manuscritos.

Francisco Serrano (Guareña, 1982) es autor de las novelas 'Perros del desierto', 'Hajira' y 'En la costa desaparecida' y ha participado en el volumen colectivo de relatos 'Prosa inmortal', forma parte de la asociación cultural HUL (Hostia un libro) y codirige el podcast Rancho Drácula sobre cultura popular.

La novela explica como Valeria Letelier conoce a un mercenario experto en armas y documentos falsos, cuando ella se aloja en un piso franco en Londres y está siendo instruida por el líder intelectual de la célula terrorista a la que pertenecen.

Valeria y el líder de la célula se instalarán en una casa de campo en Francia para completar su preparación para su primer golpe, pero la llegada del mercenario suscitará en ella dudas sobre su verdadera liberación.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)