Frente Amplio quiere "extinguir" los pisos turísticos en bloques residenciales y zonas tensionadas

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TARRAGONA, 13 (EUROPA PRESS)

El candidato de Izquierda Unida (IU) en el Frente Amplio y número 3 por Madrid, Toni Valero, ha abogado por "extinguir de manera definitiva y de manera progresiva" las licencias de pisos turísticos y los alquileres temporales fraudulentos que estén en bloques residenciales y en zonas de mercado residencial tensionado.

"Tenemos claro que aquí hay un camino inevitable: o se está con los especuladores o se está con la gente trabajadora, y nosotros lo tenemos muy claro", ha sostenido en declaraciones a los medios este viernes en Tarragona, acompañado por la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la candidata de los Comuns-Front Ampli en la provincia, Ester Roca.

Ha sostenido que esta medida se implantaría "en un plazo razonable" de tres años y que, pasada este tiempo, se eliminarían los pisos turísticos de manera definitiva para acabar con la turistificación de los barrios residenciales y, por tanto, con la transferencia de vivienda al uso turístico.

Para Valero, este es el "gran reemplazo del que no se habla, esos hogares familiares que pasan a ser pisos turísticos. Esos negocios locales que pasan a ser franquicias. Esos barrios que se convierten en escaparates para turistas".

"El Frente Amplio se arremangue y se presenta a estas elecciones con la voluntad de gobernar y de hacerlo con valentía, de hacerlo para defender a la clase trabajadora", ha asegurado el número 3 del partido por Madrid.

ALBIACH Y ROCA

Por su parte, Albiach ha señalado que si bien el turismo es un sector importante para Catalunya, debe ser sostenible para el territorio y ofrecer buenas condiciones a sus trabajadores, por lo que ha reclamado "una contundencia y una valentía que no tiene los socialistas" para abordarlo.

"Por eso es tan importante que el próximo 29 de noviembre se vote a Comuns-Front Ampli, porque somos los que prohibiremos el uso especulativo de la vivienda, porque con los fondos buitre no se negocia y no se les coge el teléfono. A los fondos buitre se les multa y se les expulsa de nuestro país", ha sostenido.

Roca ha alertado de que en Tarragona, el turismo está haciendo que haya más casas vacías y que la gente, especialmente los jóvenes, no puedan acceder a una vivienda, y ha denunciando el "problema de convivencia" que está provocando la proliferación de pisos turísticos en las ciudades de la provincia.