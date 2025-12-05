La Fundació Caixa Enginyers y Càritas colaboran para mejorar vidas en situación de vulnerabilidad

Campaña de Cáritas - CÁRITAS

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Caixa Enginyers y Càritas han colaborado en una campaña de micromecenazgo destinada a mejorar las condiciones de vida de personas y familias en situación de vulnerabilidad, informa la fundación en un comunicado este viernes.

La alianza busca recaudar fondos que permitan desarrollar acciones en favor de la igualdad de oportunidades, el acceso a la vivienda, la educación, la alimentación y el acompañamiento social para quien más lo necesita.

Para ello, la Fundación ha puesto en marcha esta nueva campaña en la que sus socios pueden contribuir con 50 euros para ofrecer refuerzo educativo a un niño durante un mes, 150 euros para cubrir dos meses de suministros básicos para una familia con menores y 300 euros para un alojamiento durante un mes a un joven sin familia.

En España, un tercio de las personas en exclusión social extrema son menores de edad --la tasa de pobreza infantil alcanza el 29%--, y la exclusión extrema afecta a 4,3 millones de personas, un 52% más que en 2007, situando al país entre los de mayor desigualdad de Europa, han alertado ambas entidades.

En concreto en Catalunya, uno de cada tres menores vive en situación de exclusión residencial, y más de 7,5 millones de personas en toda España sufren algún tipo de exclusión residencial, según el informe Foessa 2025.