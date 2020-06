La Fundació Miró expone 'No me oyes', un "guión gráfico" de la profecía de Casandra

La jefa de exposiciones de la Fundació Joan Miró, Martina Millà, junto a una de las obras de la exposición con referencias literarias y mitológicas 'No me oyes', que conforma "un guión gráfico" de la profecía de Casandra

La jefa de exposiciones de la Fundació Joan Miró, Martina Millà, junto a una de las obras de la exposición con referencias literarias y mitológicas 'No me oyes', que conforma "un guión gráfico" de la profecía de Casandra - Marc Brugat - Europa Press

El proyecto de Nalini Malani profundiza en el "pensamiento femenino"

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Joan Miró de Barcelona acogerá desde este viernes y hasta el 29 de noviembre 'No me oyes', una exposición con referencias literarias y mitológicas que conforma "un guión gráfico" de la profecía de Casandra --una sacerdotisa de Apolo, con el que pactó a cambio de un encuentro carnal, la concesión del don de la profecía--, y que versa sobre el progreso, el feminismo y aquello que el futuro depara, ha explicado la artista del proyecto, Nalini Malani, este jueves en rueda de prensa.

La exposición, organizada junto a la Fundación La Caixa, reúne pinturas, dibujos murales, filmaciones, animaciones digitales, instalaciones inmersivas y demás obras realizadas a lo largo de los 50 años de trayectoria de la artista hindú, y ha sido galardonada con el VII Premi Joan Miró de 2019.

Según Malani, el mito y la figura de Casandra en la contemporaneidad "encarna el pensamiento femenino" y simboliza la lucha y invisibilidad que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, otro de los ejes principales que vertebran la exposición.

CASANDRA Y EL PENSAMIENTO FEMENINO

La artista ha ahondado en el concepto de 'pensamiento femenino' --'female thought'--, algo que, a su parecer, habita en todas las personas independientemente de su sexo y que --de escucharlo-- se podría "lograr algo llamado progreso".

Ha explicado que el proyecto y el recorrido expositivo ha sido concebido con la finalidad de "parecerse a la columna vertebral del ser humano", y que relaciona y articula un diálogo entre obras de distinta temporalidad realizadas a lo largo de su trayectoria artística.

Malani se muestra crítica con el capitalismo y las desigualdades a través de las narrativas de la exposición, que también profundizan en "situaciones problemáticas" y de actualidad, como la lucha por la sostenibilidad y la naturaleza, la religión y la política.

BAGAJE UNIVERSAL

La jefa de exposiciones de la Fundació Joan Miró y comisaria de la exposición, Martina Millà, ha explicado que 'No me oyes' es una reflexión sobre la comunicación, el lenguaje y las relaciones humanas y que nace de la defensa y reivindicación de las voces no escuchadas e "ignoradas" a lo largo de la historia.

Ha definido a Malani como una comentarista de la actualidad de bagaje "totalmente universal" y ha puesto en valor su implicación con el feminismo desde los inicios de su carrera, además de su concienciación política y su inquietud tecnológica.

Millà ha destacado la iconografía "increíble" de la artista, que en sus inicios estuvo en contacto con núcleos artísticos y culturales rompedores en Bombay (India), algo que, según Millà, la convirtió en una de las primeras mujeres artistas en experimentar en animación y cine.