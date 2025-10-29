Fundación La Caixa aporta un millón de euros más a su dotación a proyectos sociales por la dana

Archivo - Imagen de archivo de la Fundación la Caixa - FUNDACIÓN 'LA CAIXA' - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación La Caixa ha incrementado en un millón de euros la dotación de la Convocatoria de Proyectos Sociales en la Comunidad Valenciana 2025 para acompañar a las entidades sociales que trabajan en las zonas damnificadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Esta nueva dotación se suma al plan de ayuda inicial de la entidad, dotado con más de 5 millones de euros, que se desarrolló en dos fases --emergencia y recuperación-- "con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y acompañar a las familias a largo plazo", informan en un comunicado este miércoles.

Han apuntado que el plan se articuló en torno a 4 líneas de acción: emergencia, inclusión social, salud y atención a la infancia y que, con el millón de euros adicional de la nueva dotación, se apoyarán otros 27 proyectos adicionales, centrados en dar respuesta a las necesidades derivadas de las inundaciones.

Entre los programas que se financiaron con la dotación inicial, destaca el CaixaProinfancia que, junto a Save the Children, contribuye al refuerzo educativo y a la participación en actividades de ocio que promueven la igualdad de oportunidades.

También se benefició el programa de inserción laboral Incorpora y la Fundación Nova Feina, donde, entre otros ámbitos, se realizó una formación en reformas y rehabilitación centrada en la reconstrucción de viviendas.