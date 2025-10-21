Fundación Catalana de ELA, sobre los 500 millones en ayudas: "Ha muerto mucha gente por el camino"

Aseguran que no se sabe si serán "suficientes"

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls, Esther Sallés, ha afirmado este lunes que el anuncio de los 500 millones al sistema de dependencia y pacientes con ELA por parte del Gobierno llega tarde, pese a estar dentro del plazo marcado por la ley ELA: "Ha muerto mucha gente por el camino".

En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que no se sabe si serán "suficientes", ya que la publicación del anuncio en la cuenta de 'X' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no especifica cómo se repartirán esos 500 millones.

LEY ELA

La ley ELA, aprobada hace un año, contempla la creación del grado III+ de dependencia, que contará con asistencia 24 horas los 365 días del año por parte de cuidadores profesionales.

El grado III+ incluye casos "más complejos" por unas determinadas características como el riesgo de muerte evitable, como aquellas personas que, de quedarse solos y sufrir un atragantamiento o falta de aire, podrían morir en 3 minutos sin poder hacer nada al respecto.

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO

Sallés ha insistido en la importancia de la publicación del reglamento, que dirá "quién entra y quién no", y qué enfermedades, situaciones y procesos se contemplan para las ayudas.

En esa línea, ha explicado que dependiendo del grado de dependencia, podrían incluirse enfermedades como la atrofia muscular espinal, pero algunas fases de la ELA podrían quedar excluidas.

"Tener el dinero no significa que las ayudas estén mañana en casa, y hay personas que están sufriendo muchísimo", ha afirmado.

Además, la directora general ha asegurado que saben que el Govern catalán "ha estado trabajando" en la implementación del nuevo modelo de cuidados, y que lo único que les falta es el presupuesto para tirarlo adelante.