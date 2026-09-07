La Fundación Dalí y el Begur Comedy Film Fest se alían para difundir la relación de Dalí con el cine

Presentación de la colaboración en Begur. - FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ

GIRONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gala-Salvador Dalí y el Begur Comedy Film Fest de Begur (Girona) colaborarán para acercar al público la relación de Salvador Dalí con el cine.

La iniciativa nace para explorar la confluencia entre la obra daliniana y el lenguaje cinematográfico y generar "nuevas lecturas sobre un artista que entendió muy temprano las posibilidades de la imagen en movimiento y de la cultura audiovisual", informan los impulsores en un comunicado de este lunes.

La colaboración se concreta a través de la proyección del documental 'La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí' (2017), el 10 de octubre, en el Cine Casino de Begur, y en una tertulia al día siguiente que se adentrará en la conexión entre el legado de Gala y Dalí y el cine.