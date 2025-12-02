La Fundación Dalí impulsa un programa de arte y ciencia con 5 centros de investigación de Barcelona

Mercader, Bello, Cirac y Candiani. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gala-Salvador Dalí ha impulsado 'Platform Dalí', un programa de arte y ciencia en múltiples formatos que entablará un diálogo con cinco centros barceloneses: el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB).

Lo han explicado en una rueda de prensa de este martes el director de la Fundación, Jordi Mercader; la directora de Platform Dalí, Mónica Bello; el director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Alemania y miembro del comité asesor de la plataforma, Juan Ignacio Cirac, y la artista y beneficiaria de la beca Platform Dalí Tania Candiani.

El programa, que se pondrá en marcha a inicios de 2026, incluirá becas artísticas, residencias, encuentros y programación pública, y culminará en una exposición a finales de 2029 en colaboración con la Fundación La Caixa, que recogerá los resultados de 3 años trabajo y para la que Mercader ha asegurado que harán una "apuesta firme" desde la Fundación para dotarla de fondos.

Los centros colaboradores acogerán y participarán activamente en las propuestas, que abordarán el diálogo del arte con áreas como las ciencias de la vida, la física fundamental, la supercomputación, la investigación marina y la fotónica.

ACERCARSE A LA COMPLEJIDAD

Bello ha explicado que el objetivo es "consolidar un marco estable" para que arte y ciencia se acerquen a la complejidad, a través de las múltiples lentes de artistas de muchas disciplinas, interesando particularmente aquellos que buscar romper la disciplina y que trabajan con la metodología de la duda y la pregunta.

Ha afirmado que, respecto a otros programas parecidos, "la gran diferencia es Dalí", que participaba en un ecosistema artístico y científico muy amplio, y ha señalado que el propósito es apoyar artistas contemporáneos, pero que hay todo un siglo XX aún por examinar, en sus palabras.

BECAS Y RESIDENCIAS

Las becas artísticas permitirán a los creadores desarrollar una investigación con estancias discontinuas en Barcelona a lo largo de 18 meses, mientras las residencias consistirán en un mes seguido de inmersión en alguno de los 5 centros, resultando en ambos casos en obras de nueva creación.

El programa de la plataforma se desarrollará a lo largo del año y buscará difundir los proyectos y procesos de los artistas y científicos participantes, mientras los encuentros --dirigidos a los investigadores de los centros-- fomentarán el desarrollo de colaboraciones con los artistas y propiciarán una colaboración directa.

Los artistas colaboradores incluyen el 'bailaor' y coreógrafo andaluz Israel Galván; el colectivo catalán Taller Estampa, conocido por su práctica crítica con las tecnologías digitales; el artista y académico sudafricano George Mahashe, y la artista mexicana Tania Candiani, entre otros.

ENTRETEJER DISCIPLINAS

Candiani, conocida por su práctica que explora lo téxtil, la modificación de máquinas, el sonido y la literatura, ha dicho que es una oportunidad "preciosa" y que, para ella, la idea de entretejer entre disciplinas específicas es como un campo de juego, de discurso y de entendimiento.

La artista ha descrito a Dalí como un "detonador de imaginación radical" y ha llamado a preguntarse cómo pueden desdoblarse las complejidades científicas hacia otros lenguajes, asegurando que ya tiene muchas ideas para el programa.

Por su parte, Cirac ha apuntado que los científicos "tienden a quedarse en su campo", por lo que una plataforma como esta les servirá para acercarse a la sociedad y la cultura e intercambiar experiencias, métodos y divulgar lo que están aprendiendo.