Fundación Endesa lanza una nueva edición de formación online en energía para estudiantes catalanes

Alumnos participan en una actividad de Endesa Educa Digital, una plataforma en línea y gratuita para acercar el mundo de la energía y el uso responsable impulsada por Fundación Endesa - FUNDACIÓN ENDESA

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha lanzado una nueva edición de Endesa Educa Digital, una plataforma online y gratuita para acercar el mundo de la energía y su uso responsable al alumnado de 3º y 4º curso de Educación Primaria de los centros educativos de Catalunya "de forma práctica, fácil y divertida", combinando recursos digitales con actividades y experiencias en el aula.

En un comunicado este jueves, la Fundación Endesa ha explicado que la misión es difundir los conocimientos sobre el mundo energético entre los más jóvenes y se enmarca en el propósito de contribuir a una transición energética "justa y sostenible", acercando la energía a las nuevas generaciones y fomentando una mayor conciencia sobre su uso responsable y eficiente.

Desde su puesta en marcha en 2019, Endesa Educa Digital ha llegado a 16.444 alumnos en 250 centros educativos catalanes, con la implicación de 280 docentes que han incorporado contenidos y las actividades del programa a sus aulas.

El programa entregará un kit de experimentación a los primeros 1.500 docentes que se inscriban, que incluye materiales como turbinas, baterías y piezas de cartón acuñadas que permitirán a los alumnos completar en el aula las misiones que se proponen: una sobre energías renovables y otra de movilidad sostenible.

Además, los centros educativos inscritos tendrán la oportunidad de participar en un concurso cuyo premio es de 2.000 euros, que se destinarán a mejorar el equipamiento de la infraestructura eléctrica de la escuela, mientras que el alumnado del centro ganador podrá disfrutar de una experiencia educativa en el aula guiada por un experto.

En total, desde la puesta en marcha de Endesa Educa Digital en 2019, más de 157.000 alumnos de 2.300 centros educativos han mejorado sus conocimientos energéticos y más de 2.700 docentes los han acompañado durante el proceso.