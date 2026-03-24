Fundación Ibercaja se incorpora a la Cámara de Barcelona como socio institucional

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona
Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 24 marzo 2026 14:03
Seguir en

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de la Cámara de Barcelona, Roger Guasch, y la directora territorial de Ibercaja Arco Mediterráneo, Myriam Santos-Morán, han firmado el acuerdo de incorporación de la Fundación Ibercaja a la corporación, informa la Cámara en un comunicado este martes.

El acuerdo se enmarca en la estrategia de la Cámara de tejer alianzas con empresas, instituciones y otros agentes del ámbito económico para impulsar iniciativas que contribuyan a reforzar un tejido empresarial catalán potente, competitivo y comprometido con la igualdad de oportunidades.

De hecho, uno de los ejes principales de la colaboración será la promoción de la igualdad de género en el ámbito económico y empresarial a través del Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona (ODEE).

La Fundación apoyará el trabajo del ODEE como colaboradora estratégica, con la posibilidad de participar en jornadas y espacios de debate vinculados a los estudios y actividades de la entidad.

Además, ambas entidades explorarán la posibilidad de organizar actividades conjuntas relacionadas con la promoción del liderazgo femenino en la empresa.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado