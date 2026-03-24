Fundación Ibercaja se incorpora a la Cámara de Barcelona como socio institucional

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de la Cámara de Barcelona, Roger Guasch, y la directora territorial de Ibercaja Arco Mediterráneo, Myriam Santos-Morán, han firmado el acuerdo de incorporación de la Fundación Ibercaja a la corporación, informa la Cámara en un comunicado este martes.

El acuerdo se enmarca en la estrategia de la Cámara de tejer alianzas con empresas, instituciones y otros agentes del ámbito económico para impulsar iniciativas que contribuyan a reforzar un tejido empresarial catalán potente, competitivo y comprometido con la igualdad de oportunidades.

De hecho, uno de los ejes principales de la colaboración será la promoción de la igualdad de género en el ámbito económico y empresarial a través del Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona (ODEE).

La Fundación apoyará el trabajo del ODEE como colaboradora estratégica, con la posibilidad de participar en jornadas y espacios de debate vinculados a los estudios y actividades de la entidad.

Además, ambas entidades explorarán la posibilidad de organizar actividades conjuntas relacionadas con la promoción del liderazgo femenino en la empresa.