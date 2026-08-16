Las fundaciones especiales destinan 700 millones de euros a obra social en Catalunya en una década

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las siete fundaciones especiales catalanas, constituidas en 2013, han destinado un total de 699,32 millones de euros a proyectos de obra social entre 2014 y 2024, según datos de la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.

Estos recursos se han destinado a financiar una media anual de 94 iniciativas que han alcanzado a 26,78 millones de personas a lo largo de la década, con un gasto medio anual cercano a los 63,6 millones de euros y un crecimiento de la actividad del 6,17% desde 2014, ha informado el departamento en un comunicado.

Por ámbitos de actuación, el 47,7% de los fondos se dirigió a asistencia social y cooperación al desarrollo, el 42,1% al fomento de la educación y la cultura, el 5,4% a la protección del patrimonio natural y del paisaje, y el 4,8% al impulso de la investigación y el pensamiento crítico.

Por entidades, la Fundació Catalunya-La Pedrera destinó el 55,6% de la inversión durante esta década, seguida por la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, con un 32,8%, y la Fundació Pinnae, con un 5,5%.

El resto de la inversión procedió de la Fundació Iluro (2,6%), la Fundació 1859 Caixa Sabadell (1,9%), la Fundació Antigues Caixes Catalanes (1,0%) y la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu (0,6%).