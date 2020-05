La galería barcelonesa Jordi Barnadas abre una exposición presencial de la pintora Bea Sarrias

Oscar Tusquets: los cuadros de la Gran Vía de Antonio López son "premonitorios" del Covid-19

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La galería barcelonesa Jordi Barnadas ha abierto este martes la exposición de Bea Sarrias 'Arquitecturas icónicas', con 20 cuadros basados en casas particulares y espacios proyectados por arquitectos como Sert, Coderch, Bonet Castellana, Baldrich, Neutra y Paul Rudolph.

La exposición está abierta hasta el 13 de junio y es física --la Fase 1 de desconfinamiento ya permite la entrada normal-- pero se ha inaugurado virtualmente con un diálogo junto al artista Oscar Tusquets a través de la cuenta de la revista 'Arquitectura y Diseño' en Instagram.

Tusquets ha recordado que ambos coincidieron en una exposición colectiva sobre pintura de edificios, y ha elogiado su evolución: "Has mejorado. Me gustas más aún ahora", especialmente porque sus cuadros no son totalmente arquitectura, sino que se complementa bien con elementos como árboles y mar.

También ha defendido que Sarrias sea de las pintoras que crean sus cuadros figurativos basándose en una foto, y ha destacado además que pinte una arquitectura moderna de primera época: "Ni absolutamente contemporánea ni histórica".

Ella considera que no pinta edificios, sino que aspira a retratar su historia, y lleva más de una década trabajando para captar la luz a través de la arquitectura.

Tusquets ha recordado que Sarrias participó en un taller de Antonio López y ha aprovechado para comentar que la pintura hiperrealista de su amigo anticipó el confinamiento por la pandemia: "Los cuadros de Antoñito de la Gran Vía vacía se han convertido en premonitorios del coronavirus".