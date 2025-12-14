Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican, porque "lo están manteniendo"

Archivo - Gamarra en un pleno del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TERRASSA (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado de cinismo a los socios del Gobierno del PSOE que ahora lo critican, porque "son ellos los que están manteniendo el sanchismo, y por tanto son ellos los que están manteniendo toda esta indignidad de corrupción".

Al preguntársele este domingo por las críticas del PNV al Gobierno el sábado, ha respondido a todos los socios, incluido Sumar, que "no crean que van a engañar a nadie simple y llanamente con un mensaje si, teniendo en su mano poder cambiar este gobierno, no lo hacen".

Gamarra ha asistido en Terrassa (Barcelona) a un homenaje al concejal popular de Viladecavalls (Barcelona) Paco Cano Consuegra, asesinado por ETA el año 2000, y también han acudido el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el presidente del PP de Barcelona y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

