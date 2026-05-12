Gapi y Fundación La Caixa impulsan la financiación de pequeños negocios en el Mozambique rural

Archivo - Crisália Nhambi trabajando en su papelería. - GAPI - FUNDACIÓN LA CAIXA - Archivo

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La entidad de financiación para el desarrollo Gapi ha impulsado, en el marco del programa Work4Progress de la Fundación La Caixa, un fondo de garantía y crédito destinado a pequeños negocios de áreas rurales de las provincias de Cabo Delgado y Maputo, en Mozambique, centrado en mujeres y jóvenes.

Para estos negocios, acceder a un crédito bancario "puede marcar la diferencia entre apenas sobrevivir o empezar a crecer", informa la Fundación La Caixa en un comunicado de este martes.

Los bancos suelen exigir avales o historiales financieros de los que gran parte de la población carece, por lo que el fondo de Gapi y Fundación La Caixa, denominado Crédito Rural para el Progreso, que respalda los préstamos de los emprendedores, ofrece cobertura a la entidad fincanciero y facilita así "que pequeños negocios puedan ponerse en marcha o crecer".

El fondo incorpora también asistencia técnica y acompañamiento a los emprendedores, un apoyo "decisivo" para que los proyectos no solo arranquen, sino que además logren consolidarse.

Desde 2017, la Fundación La Caixa ha destinado más de 42 millones de euros al impulso de varios programas centrados principalmente en salud y empleo, como Work4Progress, que han tenido un "impacto tangible" en más de 5,8 millones de destinatarios.

La técnica superior del Área de Financiación y Coordinación de Proyectos de Gapi y coordinadora de proyectos desarrollados en Mozambique con el impulso de Work4Progress, Ashley Massingue, ha apuntado que el fondo supone una oportunidad para un colectivo vulnerable "que a menudo no tiene acceso a la financiación de los bancos formales".

"Les permite obtener capital para desarrollar sus negocios y crear un historial bancario que les facilite acceder a financiación en un futuro", ha añadido.

Se articula a través de una red de organizaciones españolas y locales, lideradas por Ayuda en Acción, Cesal y Enraíza Derechos, y coordinadas por Funde, que trabajan "directamente con las comunidades" y ayudan a identificar a las personas que pueden beneficiarse de esta financiación.

GRANJAS Y PAPELERÍAS

Assucenia José, de Massaca, provincia de Maputo, se dedica a la cría y comercialización de pollos desde 2013, y durante años su actividad avanzó "con muchas dificultades" por la escasez de equipamiento.

Tras obtener financiación a través del programa, su situación cambió: "Al recibirla pude invertir en recursos y equipamiento, mejorar la producción y aumentar los ingresos", ha relatado.

Por su parte, Crisália Nhambi, también de Massaca, recibió un préstamo inicial que le sirvió para ampliar su papelería y mejorar el acceso a materiales escolares, de oficina y de apoyo administrativo en su comunidad: "La financiación marcó una gran diferencia porque pude aumentar los recursos y ampliar mi negocio", señala.

Con los beneficios decidió abrir además una nueva vía de ingresos e invertir en un pequeño negocio de pastelería, una diversificación que "amplió su base de clientes y le dio más estabilidad económica".